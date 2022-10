Das Fachmarktzentrum an der Meyenburger Chaussee 34-36 in der brandenburgischen Kleinstadt Wittstock/Dosse ist in neuem Besitz: Eine Erbengemeinschaft hat das Objekt an ein Family Office aus Niedersachsen verkauft. Die Immobilie soll langfristig im Bestand des Käufers gehalten werden.

Fotos: Lührmann



[…]