Erben verkaufen Wohn- und Geschäftshaus in Mannheim

Ein ungefähr 1956 erbautes Wohn- und Geschäftshaus im Mannheimer Stadtteil Lindenhof wechselt den Eigentümer. Verkäufer ist eine Erbengemeinschaft, Käufer eine Privatperson aus der Region. Der Preis der Immobilie lag bei 1.900 Euro pro m².

.

Die Liegenschaft hat insgesamt rund 900 m² Wohn- und Nutzfläche. Sie besteht aus zwei vermieteten Gewerbeflächen im Erdgeschoss, einem ca. 60 m² großen Lagerraum im Hof, der perspektivisch in eine Wohneinheit umgebaut werden soll, sowie zehn Wohnungen mit gefragten und gut vermietbaren Größen. Trotz regelmäßiger Pflege besteht altersbedingter Sanierungsbedarf in den Bereichen Heizung (aktuell Gasetagenheizungen), Sanitär, Fenster und Elektrik. Die Bruttoanfangsrendite beläuft sich auf ungefähr 5 Prozent.



Aufgrund ihrer sehr guten Lage bietet die Immobilie nach einer Sanierung signifikantes Mietsteigerungspotenzial. Engel & Völkers Commercial war bei diesem Deal beratend und vermittelnd tätig. Daniel Eckert, Berater für Wohn- und Geschäftshäuser in Mannheim, hat die veräußernde Erbengemeinschaft und die privaten, regionalen Käufer beraten und begleitet.