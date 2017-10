EQT-Fonds investiert erneut in Deutschland

Le Byro (1 / 2)

Die EQT Real Estate hat in Frankfurt-Niederrad sowie im benachbarten Neu-Isenburg zwei Büroimmobilien für den EQT Real Estate I Fonds erworben. Die beiden Immobilien stammen aus dem ehemaligen Mars-Portfolio, dass die Fortress-Tochter Eurocastle in 2007 von DWS erworben hatte. Als Finanzierungspartner stellt die HSH Nordbank rund 79 Mio. Euro zur Verfügung. Die Finanzierung läuft über knapp fünf Jahre. Gemanagt werden die beiden Gebäude künftig von Apleona GVA.

Das „Atricom“ im Frankfurter Stadtteil Niederrad wurde 1990 errichtet und besteht aus drei Bauteilen mit rund 45.600 m² Mietfläche. Die Büroimmobilie Lyoner Straße 15 ist eines der größten Gebäude im Lyoner Viertel. Im benachbarten Neu-Isenburg umfasst das Multi-Tenant-Büroobjekt „Le Byro“ rund 23.700 m² Mietfläche in vier Bauteilen, die sich um einen Innenhof gruppieren. Der Gebäudekomplex in der Siemensstraße 1-5 wurde in den Jahren 1999 bis 2003 entwickelt. Die beiden verkehrsgünstig gelegenen Gebäudekomplexe werden in den kommenden Monaten umfassend revitalisiert.



Frank Forster, Director at EQT Partners, freut sich über das gelungene Investment des ersten EQT Immobilienfonds [EQT schließt ersten Immobilienfonds] in der wichtigsten Finanzmetropole Deutschlands, und sieht in dem sich schnell verändernden Stadtteil Niederrad viel Potenzial. Der Deal ist das fünfte Investment des Fonds und das zweite in Deutschland. Im September 2016 hatte der Fonds 188 Mio. Euro in Köln investiert [EQT zahlt 188 Mio. Euro für Kölner Technologiepark].



Der Management-Auftrag für das technische und kaufmännische Property Management ging im August an das EQT Portfoliounternehmen Apleona GVA, bereits in der Ankaufsphase beratend tätig war und die technische Due Diligence durchführte. Ziel der künftigen Beauftragung ist es, den Wert der Immobilien durch gezieltes Investment- und Vermietungsmanagement zu erhöhen. Über das Auftragsvolumen vereinbarten die Parteien Stillschweigen.