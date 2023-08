EQT Exeter kauft Logisitkareal in Hörselberg-Hainich von Livos

EQT Exeter hat ein rund 90.000 m² großes Logistikareal in Hörselberg-Hainich bei Eisenach direkt an der Autobahn A4 von der Berliner Livos Gruppe erworben. Der Ankauf erfolgt für den Value-Add Fonds EQT Exeter Value Venture IV. In zwei Phasen sollen auf dem Areal rund 50.000 m² moderne Logistikflächen entstehen.

„Die zentrale Lage des Grundstückes mitten in Deutschland ermöglicht zukünftigen Nutzern der Flächen unter anderem eine sehr gute Ost-West-Verbindung. Die Achse an der A4 zwischen Bad Hersfeld und Erfurt gewinnt in der Logistikwirtschaft weiterhin mehr Bedeutung und es herrscht derzeit ein Mangel an Neubauflächen. Insofern gehen wir im weiteren Entwicklungsprozess von einer starken Nachfrage aus, die wir mit diesem neuen Logistikzentrum auf hohem Qualitätsniveau bedienen können“, sagt Bernhard Scheer, Senior Director Investment & Leasing bei EQT Exeter.



Colliers hat den gesamten Transaktionsprozess begleitet und sucht nun nach passenden Nutzern aus den Bereichen Logistik, Produktion und Technologie. „Wir führen bereits Gespräche mit ersten Mietinteressenten“, sagt Steffen Sauer, Head of Logistics Letting Germany bei Colliers. „Die Region Erfurt ist schon seit Längerem kein Geheimtipp mehr. Dennoch verzeichnen wir eine vergleichsweise geringe Neubautätigkeit, obwohl die Nachfrage das Angebot übersteigt. Umso mehr freuen wir uns, dass EQT Exeter hier tätig wird und ein neues Logistikzentrum entwickelt."



Verkäuferin ist die Livos-Gruppe Management GmbH, die das Grundstück vorbereitet [wir berichteten], das Baugenehmigungsverfahren stark vorangetrieben und abgeschlossen hat. Dirk Baldauf, Senior Transaction Manager bei Livos: „Zur weiteren Entwicklung ist das Areal in Hörselberg-Hainich bei einem erfahrenen Projektentwickler wie EQT Exeter in guten Händen. Wir freuen uns, dass sich unsere Vorarbeiten auf dem Grundstück mit der erfolgreichen Transaktion ausgezahlt haben und bedanken uns bei allen Beteiligten für die zielführende Zusammenarbeit. Wir sind überzeugt, dass sich im weiteren Prozess langfristig orientierte Nutzer für die neuen Flächen finden werden.“



Die Kanzlei Bodenburg & Partner hat die rechtliche und steuerliche Beratung übernommen.