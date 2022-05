EQT Exeter gewinnt Raben als Mieter bei Berlin

EQT Exeter gewinnt nach Oda den nächsten Mieter im EQT Exeter-Logistikpark in Mittenwalde-Ragow im Berliner Süden. Laut Marktinformationen soll es sich um die niederländische Raben Group handeln, die sich bereits im März einen ebenfalls von EQT errichteten Neubau in Sarstedt bei Hannover mietvertraglich sicherte [wir berichteten].

.

In Mittenwalde hat Raben ca. 25.000 m² Logistikfläche sowie eine eigenständige Cross-Dock-Halle mit ca. 15.000 m² Fläche angemietet, für die kürzlich der erste Spatenstich stattgefunden hat. Die Anlage wird außerdem über 28.000 Palettenstellplätzen sowie 78 Überladungsbrücken verfügen. Der Einzug durch Raben ist im Herbst geplant.



Den Auftakt für die Großbaustelle in der Eichenallee im Mittenwalder Ortsteil Ragow machte jetzt jedoch zunächst das 20.000 m² große Fulfillment Center für den norwegischen Online-Supermarkt Oda, der bereits 2021 einen Mietvertrag unterzeichnet hatte. „Mit diesem Build-to-Suit-Projekt möchte das Unternehmen auch in Deutschland an den Start gehen. Die Aussichten für ein schnelles Wachstum sind sehr gut“, kommentiert Niko Gedaze, Senior Director Investment & Leasing bei EQT Exeter.



„Der Baufortschritt in Ragow ist bereits gut erkennbar“, so Dominik Müller, der Bauverantwortliche bei EQT Exeter. „Wir sind im Zeitplan, das Gebäude wird im Sommer den Testbetrieb aufnehmen und dann die gesamte Region sowie die Hauptstadt mit Lebensmitteln versorgen.“



„Mit der Ansiedlung Odas haben wir ein interessantes, auf den Nutzer zugeschnittenes Gebäude entwickeln dürfen. Wir begrüßen in unserem Logistikpark einen ersten Ankermieter, mit einem für die Region sehr spannenden Konzept und sind sehr froh, einen überdurchschnittlich langen Mietvertrag mit Oda gezeichnet zu haben", erklärt Bernhard Scheer, der bei EQT Exeter die Vermietung und das Development Management verantwortet.



„Wir sehen in Deutschland großes Wachstumspotential für den Lebensmittelhandel online. Mit dem gesamten Team bei Oda freue ich mich darauf, in der zweiten Jahreshälfte 2022 auch in Deutschland mit der Belieferung für Kunden zu starten“, erklärt Malte Nousch, Managing Director bei Oda Deutschland. „Als Marktführer für Online-Lebensmittel in Norwegen haben wir unsere auch international führenden Logistikabläufe über viele Jahre kontinuierlich verbessert und automatisiert. Mit dem Standort Ragow-Mittenwalde bringen wir dieses Modell erstmals in die Region“, ergänzt Steffen Christ, Operations Director bei Oda.



„Weitere 45.000 m² Parkfläche werden wir für Nutzer zur Verfügung stellen, die Wert auf hohe Qualität und Nachhaltigkeit in Verbindung mit einer preiswerten Miete legen. Das soll schon bis zum Jahresende geschehen. Die Nachfrage ist stark, wir führen derzeit zahlreiche Gespräche mit namhaften Unternehmen aus der Region und sind zuversichtlich, auch die noch vakante Fläche in kürzester Zeit zu vermieten“, ergänzt Kevin M. König von EQT Exeter.



Darüber hinaus hat EQT Exeter auf einem gesonderten Grundstück – direkt neben der Bushaltestelle an der Eichenallee in Ragow – ein ca. 18.000 m² umfassendes Gewerbeparkkonzept entwickelt. Niko Gedaze: „Die Gebäude im Gewerbepark sind so konzipiert, dass sie problemlos in 2.500 m² große Einheiten unterteilt werden können. Für hochwertige Büroflächen mit bis 20 % des Flächenanteils und Parkmöglichkeiten für Pkw ist gesorgt. Darüber hinaus legen wir mit dem Gewerbepark unseren Fokus nicht allein auf ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch auf das Wohlbefinden der Nutzer“.



Nach der Tesla Gigafactory in Grünheide ist der EQT Exeter-Logistikpark in Mittenwalde-Ragow die derzeit größte Baustelle in der Region. Das 120.000 m² Bruttogeschossfläche umfassende Entwicklungsprojekt wird ab sofort in einer einzigen Bauphase fertiggestellt und in Teilen bereits im Sommer den Betrieb aufnehmen.