Eqos Energie eröffnet neue Niederlassung in Bochum

Die Eqos Energie Deutschland GmbH hat zum 1. Januar 2022 rund 530 m² Bürofläche in der Springorumallee 5 in Bochum angemietet, um dort eine neue Niederlassung zu eröffnen. Die Flächen werden vor dem Einzug den Mieterwünschen entsprechend hergerichtet. Eigentümer ist die europäische Beteiligungsgesellschaft Triton. Brockhoff war bei der Anmietung beratend tätig.

Die Lage im Bochumer Süden, in unmittelbarer Nähe der Universität Bochum und der EBZ Business School, ist optimal für das Unternehmen, das sich auch im Jahr 2022 weiter auf Wachstumskurs befindet. Im Jahr 2020 erzielte die Eqos Energie Gruppe mit Hauptsitz in Biberach eine Leistung von mehr als 280 Mio. Euro. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 1.500 Mitarbeiter und ist mit 40 Standorten in fünf Ländern präsent.