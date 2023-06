Epson bezieht Stellung im Trigon

Nach der Übergabe der Mietflächen an die Epson Deutschland GmbH bezieht der Technologiekonzern mit dem heutigen Tag die vierte und fünfte Etage des Multi-Tenant-Objekts und verlässt damit nach fast 20 Jahren den Standort Meerbusch.

.

In dem von der Bema Gruppe entwickelten Bürogebäude Trigon werden künftig 120 Mitarbeiter tätig sein. Neben 3.000 m² hochmoderner Bürofläche umfasst der auf zehn Jahre plus Verlängerungsoption geschlossene Mietvertrag auch die Nutzung zweier exklusiver Panorama-Dachterrassen. „Für unser Unternehmen stellt die Verlegung der Deutschland-Zentrale von Meerbusch nach Düsseldorf eines der zentralen Projekte in diesem Jahr dar. Die professionelle Kooperation mit der Bema Gruppe schätzen wir dabei sehr – nicht nur bei der fristgerechten Errichtung der Büroflächen in unserem neuen Headquarter im Trigon, sondern auch bei der Standortauswahl und Vorbereitung des neuen Industrial Solution Centers in Neuss. Hier werden wir nach Fertigstellung beste Bedingungen vorfinden, um Kunden aus Deutschland und der Welt unsere vielfältige Produktpalette in einem attraktiven Umfeld zu präsentieren.“ Der Projektentwickler hatte Epson umfassend bei der Standortsuche für das Industrial Solution Center unterstützt. Letztendlich ist die Wahl auf ein Bema-eigenes Grundstück auf dem ehemaligen Pierburg-Areal in Neuss gefallen. Dieses Projekt – als gewerblicher Teil einer Quartiersentwicklung – befindet sich derzeit in der Baugenehmigungsphase und wird ebenfalls von der Bema Gruppe schlüsselfertig errichtet.



Dank seiner hochwertigen Ausstattung und den flexiblen Nutzungsmöglichkeiten, die den Mietern vielfältige Gestaltungsspielräume eröffnen, ist das Trigon hervorragend am Markt positioniert. Ende März dieses Jahres hatte die Mitsubishi Chemical Europe GmbH gemeinsam mit den verbundenen Unternehmen Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH, Yupo Europe GmbH und MEP Europe GmbH mit insgesamt circa 200 Beschäftigten Flächen vom Erdgeschoss bis zu einer Teilfläche im zweiten Obergeschoss bezogen. Der langfristig geschlossene Mietvertrag umfasst neben 4.400 m² Bürofläche auch ein 750 m² großes Applikationslabor im Erdgeschoss, das als Analyse- und Prüflabor sowie für Produktentwicklungen dient.



Bereits im November des vergangenen Jahres war die Sandvik Holding GmbH als deutsche Obergesellschaft der schwedischen Sandvik Gruppe und die Sandvik Tooling Deutschland GmbH in ihre neue Deutschlandzentrale auf insgesamt 1.870 m² im Trigon eingezogen und hatte damit die komplette dritte Etage des Gebäudes belegt. Als Hochtechnologiekonzern ist Sandvik unter anderem Weltmarktführer bei Zerspanungswerkzeugen und nachhaltigen Technologien für die Bau- und Infrastrukturindustrie.