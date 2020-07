EPH realisiert zweites deutsches Hotelinvestment

Trotz der Corona-Krise und der aktuellen Unsicherheiten hat die EPH European Property Holdings (vormals Eastern Property Holdings) ein weiteres Investment im Hotelsektor getätigt. Der Investmentmanager hat das in der historischen Altstadt gelegene Innside by Melia Dresden erworben. Mit dem jüngsten Kauf hat EPH hierzulande bereits den zweiten Kaufvertrag in diesen Jahr nach dem Erwerb des Berliner nhow-Hotels im April [EPH checkt mit 89,9 % im Berliner Nhow-Hotel ein] unterzeichnet. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.

Die Hotelimmobilie in der Salzgasse 4 umfasst eine Fläche von 15.550 m² mit insgesamt 180 Zimmern, 46 Tiefgaragenplätzen, einem Spa, einem Restaurant, 261 m² Verkaufsfläche und Tagungsräumen für bis zu 230 Personen. Das Hotel ist vollständig an Meliá Hotels International vermietet. Der derzeitige Pachtvertrag läuft bis Dezember 2029 mit zwei Verlängerungsoptionen von fünf Jahren. Die Immobilie befindet sich im historischen Zentrum Dresdens am südlichen Elbufer, direkt neben der berühmten Frauenkirche und in unmittelbarer Nähe zu weiteren wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Entwickelt, geplant und gebaut hat das Objekt der Wiesbadener Projektentwickler Fibona vor zehn Jahren. In Bezug auf Nachhaltigkeit ist das Hotelgebäude ein Vorreiter – es war das erste Hotel in Deutschland, das das LEED-Zertifikat in Gold für „Bestehende Gebäude“ erhielt.



Die Akquisition erfolgte im Rahmen der Strategie der EPH, ihr Portfolio in den wichtigsten westeuropäischen Märkten zu diversifizieren und in stabilen Märkten mit langfristig attraktiven Wachstumsaussichten zu investieren. In diesem Zuge hat der Investmentmanager erst vor drei Wochen eine Büroimmobilie in Wien erworben [wir berichteten].