EPH checkt mit 89,9 % im Berliner Nhow-Hotel ein

Eastern Property Holdings (EPH) baut ihr westeuropäisches Portfolio mit einem Investment in der deutschen Hauptstadt aus: Der Schweizer Investor hat 89,9 % der Anteile am Nhow-Hotel im Ortsteil Friedrichshain von der Jesta-Gruppe und ihrem Partner erworben. Mit „attraktiven Immobilieninvestitionen in stabilen Märkten mit starken, langfristigen wirtschaftlichen Wachstumsaussichten“ will der Schweizer Investor die Diversifizierung seines Bestands vorantreiben. In Deutschland ist es bereits das zweite Investment des Unternehmens. In 2016 erwarb EPH bereits 94% des Hamburger Work Life Centers am Gorch-Fock-Wall [wir berichteten]. Im vergangenen Sommer schlug der Investor zudem in der österreichischen Hauptstadt zu und sicherte sich für 233 Mio. Euro Teile des Quartier Belvedere Central von UBM und S Immo [wir berichteten].

.

Den Berliner Markt schätzt EPH als äußerst attraktiv ein. Die deutsche Hauptstadt ist das größte Beschäftigungszentrum Deutschlands. Zudem bildet die Hauptstadt das beliebteste Reiseziel mit 12,9 Millionen Ankünften und 31,3 Millionen Übernachtungen im Jahr 2019. Der Tagungs- und Kongressmarkt generierte 2018 rund 8,1 Millionen Übernachtungen in Berlin und wird durch neue Messehallen mit einer Kapazität von 200.000 m² voraussichtlich weiterhin wachsen.



Die 2010 fertiggestellte Immobilie liegt an der Stralauer Allee 3 im Quartier Mediaspree [wir berichteten] und umfasst ca. 20.160 m² und verfügt über 304 Zimmer, 86 Tiefgaragen- und 39 Außenstellplätze sowie ein Spa, ein Restaurant und zwei Musikstudios. Das Gebäude zeichnet sich durch seine moderne Bauweise und eine attraktive Wasserlage aus. Für die preisgekrönte Architektur des Gebäudes ist der Berliner Architekt Sergei Tchoban verantwortlich. Die Immobilie ist vollständig an das Nhow Hotel vermietet, eine Marke der NH-Hotel Group. Der Mietvertrag hat eine Restlaufzeit von mehr als 15 Jahren und beinhaltet die Option auf Verlängerung um weitere zehn Jahre.



Für die kanadische Jesta Group erfolgt der Verkauf im Rahmen der Strategie, restrukturierungsbedürftige Immobilien zu erwerben und aus diesen einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen und verfolgt derzeit offensiv neue Investmentmöglichkeiten.