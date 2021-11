Im laufenden Jahr 2021 gab es auf dem Berliner Wohnimmobilienmarkt einen hohen Nachfrageüberhang nach bezahlbaren Mietwohnungen, aber auch nach Wohneigentum, was sich in Wertzuwächsen in fast allen Teilmärkten widerspiegelt. Dies geht aus dem heute veröffentlichten Immobilienpreisservice des IVD Berlin-Brandenburg hervor.…

[…]