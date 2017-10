Entscheidung über Münchens neuen Konzertsaal

Rund 15 Jahre lang wurde über Münchens neuen Konzertsaal gestritten, am heutigen Freitag will nun eine Jury den Siegerentwurf aus insgesamt 30 eingereichten Vorschlägen bekanntgeben. An der Zusammensetzung des Gremiums entzündet sich vorab ebenso Kritik wie an der Tatsache, dass mit der Auslobung eines Favoriten längst nicht alle Fragen geklärt sind.

.

Fest scheinen aktuell nur ein paar Eckpfeiler zu stehen: Freistehender Komplex im Werksviertel hinter dem Ostbahnhof, zwei Konzertsäle à 1.800, respektive 600 Plätzen. Sie sollen „höchste akustische Ansprüche“ erfüllen und „architektonisch wie städtebaulich“ überzeugen. Kosten? Veranschlagt ist eine Spanne (!) von 150 bis 300 Millionen Euro. Kritiker führen an, dass bei einer solchen Vorgabe der Kostenexplosion à priori Tür und Tor geöffnet werde. Einigen öffentlichen Unmut hat überdies die Zusammensetzung des Entscheidergremiums ausgelöst. Unter den Richtern sind kaum Architekten, die über Erfahrung mit Kulturbauten verfügen. Stattdessen dominieren Politiker die Jury, nur zwei Musiker sind als stellvertretende Juroren vorgesehen.