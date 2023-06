Entschärfung des Gebäudeenergiegesetzes in Aussicht

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist eines unter zahlreichen Themen, die derzeit von der Ampel-Koalition kontrovers diskutiert werden. Eigentümer von älteren Immobilien könnten bei der Umsetzung des Gebäudeenergiegesetzes mehr Zeit bekommen.

.

Laut Informationen von Welt am Sonntag deutete dies Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kürzlich bei einem Treffen mit Vertretern des Handwerks, der Heizungsindustrie und der Energieberaterbranche an.



Nach den Überlegungen Habecks könnten Gebäude, die vor dem Jahr 1995 gebaut wurden, erst ab 2025 unter das GEG fallen, das auch als Heizungsgesetz bezeichnet wird. Hiervon wären 70 Prozent des deutschlandweiten Gebäudebestands betroffen.



Grund für die Überlegungen sind, dass die Häuser mit einem Baujahr vor 1995 vergleichsweise gut gedämmt und somit für eine Wärmepumpe geeignet sind. Wie die Welt am Sonntag berichtet, herrschte in der Runde um Habeck auch Einigkeit darüber, dass die Regeln zum Einbau der Wärmepumpen bereits Mitte 2024 umgesetzt werden könnten. Auch ein späterer Start des GEG zum Sommer 2024 sei aus Sicht der Runde sinnvoller.



Laut Plänen der Ampel-Koalition soll das Gebäudeenergiegesetz am 1. Januar in Kraft treten. Derzeit wird das Gesetz nachgebessert [wir berichteten]. Darüber hinaus einigten sich die Koalitionäre auf ein Gesetz für kommunale Wärmepläne. Diese Pläne sollen die Bürger dabei unterstützen, festzustellen, ob das eigene Haus an ein Fern- oder Nahwärmenetz angeschlossen werden kann oder ob sie eine Wärmepumpe installieren lassen sollten. Zudem plant die Koalition eine Kombination des GEG und des Wärmeplanungsgesetzes [wir berichteten].