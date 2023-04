Enter sammelt 19,4 Millionen Euro ein

Um seinen Wachstumskurs fortsetzen zu können, sammelt Enter in einer weiteren Finanzierungsrunde 19,4 Mio. Euro ein. Zu den Investoren zählen namhafte VC-Gesellschaften wie Coatue, Foundamental, Target Global, A/O Proptech und Partech. Das Climate-Tech-Start-up finanziert mit dem Kapital die Entwicklung und Digitalisierung.

Enter (ehemals Baupal) fokussiert sich auf die energetische Sanierung von Eigenheimen. Mit einer digitalen Abfrage erhalten Kunden in Minutenschnelle eine transparente Einschätzung des energetischen Zustands ihrer Immobilie. Schnell und einfach lässt sich dann erkennen, wie viel durch verschiedene Sanierungsschritte eingespart werden kann. Danach erstellt Enter eine Energieberatung, erarbeitet einen individuellen energetischen Sanierungsfahrplan (iSFP) und kümmert sich um die passenden Förderanträge.



Justus Menten, Co-Founder und Geschäftsführer von Enter ist Architekt und selbst zertifizierter Energieeffizienzberater (Dena): „Aktuell werden in Deutschland rund 200.000 Immobilien pro Jahr saniert. Damit wir unsere Klimaziele erreichen, müssen es aber mehr als eine Million Gebäude sein. Das erreichen die heute zertifizierten Energieeffizienzberater nicht auf dem traditionellen Weg. Obgleich die Ausbildung neuer Berater bereits auf Hochtouren läuft, wird es noch mehrere Jahre dauern, bis es in Deutschland ausreichende Kapazitäten geben wird. Da setzt Enter an. Wir steigern die Produktivität der Energieeffizienzberatung um 400 Prozent und verringern so den Engpass in Rekordgeschwindigkeit.“