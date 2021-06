Enteignungsdiskussion: Quorum für Volksentscheid erreicht

Die Berliner Bürgerinitiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ hat 175.782 Stimmen für eine Abstimmung über die Enteignung von Wohnungskonzernen gesammelt. Die Landeswahlleiterin Petra Michaelis sieht das erforderliche Quorum erreicht – nun soll es eventuell im September einen Volksentscheid geben. Laut der Initiative seien insgesamt 349.658 Unterschriften gesammelt worden, die aber noch nicht vollständig geprüft sind.

Die Bürgerinitiative setzt sich dafür ein große Immobilienunternehmen mit einem Bestand von über 3.000 Wohnungen zu „vergesellschaften“, also gegen eine Milliardenentschädigung zu enteignen. Der Senat wäre jedoch nicht verpflichtet, ein entsprechendes Gesetz auszuarbeiten.



Nach Einschätzung von Dr. Esfandiar Khorrami, Rechtsanwalt und Partner bei Bottermann Khorrrami, sind die Aussichten, dass ein Enteignungsgesetz zustande kommt, aber sehr gering, und die Chance, dass es wirksam wird, sind noch mal deutlich geringer.



"Zwar werden die Berliner im September darüber abstimmen können, ob Wohnungsunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen enteignet werden sollen. Aber dann ist der politische Prozess noch nicht zu Ende. Der neue Senat wäre dann lediglich aufgefordert, einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen, doch Enteignungen haben bei der derzeitigen und der zu erwartenden Sitzverteilung im Abgeordnetenhaus nach der Wahl am 26. September nicht zwingend eine Mehrheit“, so Khorrami. „Das Gesetz müsste zudem handwerklich sehr sauber gearbeitet werden, um vor Gericht Bestand haben zu können. Berlin hat hier in der jüngeren Vergangenheit nur wenig vorzuweisen. Schwierigkeiten sehe ich insbesondere im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Zwängen und rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Eine Entschädigung zum Verkehrswert ist für Berlin nicht leistbar. Denn die ist über die aktuellen Mieteinnahmen kaum finanzierbar und die Mieten sollen ja auch noch abgesenkt werden. Eine Entschädigung deutlich unterhalb des Verkehrswertes müsste begründet werden, was angesichts der sehr unterschiedlichen Eigentümer, unter denen sich ja auch Religionsgemeinschaften und deren Wohlfahrtsorganisationen befinden, schwierig werden dürfte. Und jede Ausnahme muss vor dem Gleichheitsgrundsatz bestehen.“



Nach Einschätzung des Experten gibt es in Deutschland kein Gericht, das Eigentum derart geringschätzt, wie sich das die Initiatoren des Volksentscheides wünschen.