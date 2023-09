Enloc mietet Bürofläche in Dresden

Die Enloc Group hat einen Mietvertrag über 7 Jahre für das Objekt Am Schießhaus 1-3 in Dresden unterschrieben. Mit einer angemieteten Fläche von 1.552 m² bezieht damit ein neuer Mieter die fünfte Etage des Büro- und Geschäftshauses. Mietbeginn und Start der vollumfänglichen Sanierung durch die Enloc Group ist der 1. September 2023. Die Beate Protze Immobilien GmbH war vermittelnd tätig.

.

Das repräsentative Geschäftshaus Am Schießhaus 1-3 liegt im Dresdner Viertel Mitte in der Altstadt von Dresden und umfasst insgesamt sechs Etagen. Das Objekt verfügt über eine sehr gute Verkehrsanbindung; von hier aus sind Dresdens historische Sehenswürdigkeiten in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.