Engler Gruppe investiert 70 Mio. in den Niedersachsenspark

Die Engler Immobilien Gruppe hat im Niedersachsenpark bei Neuenkirchen-Vörden ein 15 Hektar großes Areal erworben. Das Unternehmen plant für rund 70 Mio. Euro drei große Logistikbauten zu realisieren. Für den Niedersachsenpark ein großer Fang. „Das ist der bisher flächenmäßig größte Einzelvertrag, den ich für den Niedersachsenpark unterschrieben habe“, so Niedersachsenpark-Geschäftsführer Uwe Schumacher.

.

Die Gebäude mit insgesamt rund 90.000 m² Logistik- und Bürofläche entstehen auf einer Fläche von 150.000 m² nordwestlich des Adidas-Logistikzentrums (ehemals Klocktorn). Baustart soll im Frühjahr 2021 sein, die Fertigstellung ist für Spätsommer 2022 vorgesehen.



Der Niedersachsenpark sei für das Vorhaben ideal, so Investor Dr. Steven Engler von der Engler Immobilien Gruppe aus Herne/Gelsenkirchen. Der größte interkommunale Industrie- und Gewerbepark Niedersachsens biete beste Voraussetzungen. Dazu gehörten auch die zentrale Lage und die gute Verkehrsanbindung sowie die unkomplizierte Abwicklung durch den Niedersachsenpark. Dr. Engler lobt in diesem Zusammenhang die hervorragende Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Auch für seine Gruppe sei das Vorhaben im Niedersachsenpark eines der größten Bauprojekte der Firmengeschichte.

Er stehe im engen Austausch mit den zukünftigen Nutzern der Immobilien, die er in Kürze der Öffentlichkeit vorstellen wolle.



Der Erstkontakt sei im vergangenen Jahr auf der Expo Real in München zustande gekommen, sagt Matthias Meyer, Leiter Vertrieb und Marketing des Niedersachsenparks. Dann sei alles ganz schnell gegangen. Meyer freut sich über die flächenmäßig bisher größte Investition im Park: „Das Logistikvorhaben passt hervorragend in unser Konzept.“



Der Niedersachsenpark werde mit dieser Investition eine weitere deutliche Aufwertung erfahren, betont Schumacher. Das wirke sich auch auf das Umfeld aus: „Von der Neuansiedlung profitieren viele kleine Betriebe und vor allem die Bevölkerung der Anrainerkommunen. Der Park wachse gemeinsam mit der Region und für die Region.“