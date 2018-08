Engine eröffnet ersten deutschen Standort in Düsseldorf

Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie eröffnet die britische Agenturgruppe Engine den ersten deutschlandweiten Standort in Düsseldorf. Bisher betreut das Unternehmen hierzulande u. a. den Energiekonzern E.ON, möchte sich aber auch auf die weitere Akquise konzentrieren. Bei dem nationalen Ausbau des Geschäftsfeldes wird das Unternehmen in allen immobilienwirtschaftlichen Angelegenheiten von Savills beratend unterstützt.

„Dass ein derart großer Player aus UK in Düsseldorf Fuß fasst, spricht für die wachsende Relevanz des hiesigen Marktes für internationale Unternehmen“, konstatiert Sebastian Renke, Associate Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Düsseldorf. „Insbesondere in der Medienbranche fungiert der Standort als Schlüsselposition.“