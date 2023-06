Engie mietet 2.500 m² im Hamburger Ü8

Hansainvest Real Assets verzeichnet den nächsten Vermietungserfolg. Der Energieversorger Engie Deutschland bezieht ab Februar 2024 für zunächst zehn Jahre circa 2.500 m² Bürofläche im Bürogebäude Ü8 am Kapstadtring 7 in der Hamburger City Nord. CBRE war als vermittelnder Makler aktiv.

