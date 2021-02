Engel & Völkers vermittelt zwei Mehrfamilienhäuser in Leipzig

Ein gewerblicher Investor aus den Niederlanden hat in Leipzig zwei voll vermietete Mehrfamilienhäuser gekauft. Die Anlageimmobilie in der Hahnemannstraße in Altlindenau verfügt über 20 Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 1.042 m². Das Objekt in der Knauthainer Straße in Kleinzschocher hat zwölf Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 858 m². Verkäufer war in beiden Fällen ein privater Eigentümer aus Großbritannien. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Leipzig.

