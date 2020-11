Engel & Völkers vermittelt Wohn- und Geschäftshäuser in Sachsen und Thüringen

Engel & Völkers hat in den vergangenen Tagen und Wochen vier Wohn- und Geschäftshäuser in Leipzig, Zwickau und Gotha mit einer Gesamtfläche von ca. 2.700 m² vermittelt.

.

Ausländischer Investor kauft in Leipzig-Connewitz

In Leipzig-Connewitz vermittelte Engel & Völkers Commercial Leipzig einem ausländischen Investor ein unter Denkmalschutz stehendes Wohn- und Geschäftshaus mit Entwicklungspotenzial. Das Objekt im Sanierungsgebiet in der Meusdorfer Straße verfügt über zwölf Wohnungen (ca. 730 m²) und eine Gewerbeeinheit (rd. 83 m²). Verkäufer war ein Eigentümer aus dem Ausland.



Gewerblicher Investor sichert sich Mehrfamilienhaus in leipzig-Schönefeld

Des Weiteren hat sich in Leipzig-Schönefeld/Altnaundorf ein gewerblicher Investor aus Bayern ein unter Denkmalschutz stehendes Mehrfamilienhaus gesichert. Das voll vermietete Objekt in der Dimpfelstraße verfügt über zwölf Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 603 m² und drei Garagen. Verkäufer war ein privater Eigentümer aus Hessen. Auch hier war Engel & Völkers Commercial Leipzig beratend und vermittelnd tätig.



Privater Eigentümer verkauft in Zwickau

Außerdem hat ein gewerblicher Investor aus Bayern in Zwickau-Zentrum ein unter Denkmalschutz stehendes Wohn- und Geschäftshaus mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 778 m² gekauft. Die voll vermietete Immobilie in der Bahnhofstraße verfügt über acht Wohnungen (ca. 621 m²), eine Gewerbeeinheit (ca. 156 m²) und Pkw-Stellplätze. Verkäufer war ein privater Eigentümer aus Rheinland-Pfalz. Beratend und vermittelnd tätig war in diesem Fall Engel & Völkers Commercial Chemnitz.



Private Investorengemeinschaft erwirbt saniertes Mehrfamilienhaus in Gotha

Darüber hinaus vermittelte Engel & Völkers Commercial Erfurt einen Deal in Thüringen. Eine private Investorengemeinschaft aus dem Raum Berlin hat in Gotha ein im Jahr 2019 saniertes Mehrfamilienhaus gekauft. Die Immobilie in der Oststraße verfügt über neun Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 550 m². Verkäufer war ein Privatinvestor aus der Region.