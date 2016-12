Engel & Völkers vermittelt neun Anlageimmobilien

Engel & Völkers Commercial hat neun Anlageimmobilien in und um Frankfurt an Privatinvestoren vermittelt. In der Bruchstraße wechselten zwei Mehrfamilienhäuser mit zehn Wohneinheiten (ca. 960 m²) und sechs Wohneinheiten (ca. 475 m²) den Besitzer. In der Lachnerstraße wurde eine Immobilie mit ebenfalls sechs Wohneinheiten (ca. 339 m²) verkauft. Die anderen Immobilien befinden sich unter anderem in der Rohrbachstraße, im Krämer, in der Mathildenstraße und in der Weberstraße. Das Mehrfamilienhaus in der Weberstraße verfügt über 22 Wohneinheiten (ca. 774 m²).

