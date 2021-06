Engel & Völkers vermittelt Ladenflächen in Berlin und Hannover

Engel & Völkers hat in den vergangenen Tagen Ladenflächen in Berlin und Hannover vermitttelt. Das Maklerunternehmen brachte Mietverträge für insgesamt 740 m² unter Dach und Fach. Am Verhandlungstisch saßen neben den Vermietern eine Bio-Bäckerei in Berlin sowie ein Fotospezialist in Hannover.

.

Bio-Bäckerei mietet 400 m² in Charlottenburg

Die Bio-Bäckerei „Zeit für Brot“ ist neuer Mieter am Savignyplatz in Berlin-Charlottenburg. Das beliebte Café, mit Produkten und Backwaren in Bioland-Qualität, mietet ca. 400 m² am Savignyplatz 9. Beratend und vermittelnd tätig war das Retail Services-Team von Engel & Völkers Commercial Berlin. Für die Bäckerei, die für ihre Zimtschnecken über die Grenzen Berlins bekannt ist, ist es der fünfte Standort in der Hauptstadt. Seit Anfang April hat die Bäckerei geöffnet.



Fotospezialist eröffnet erste Filiale in Hannover

Hingegen eröffnet die Calumet Photographic GmbH in Hannover ihre erste Filiale. Dazu hat das Unternehmen zum 1. Juli 2021 rd. 340 m² Ladenfläche in der Osterstraße 63 gemietet. Vermieter ist ein privater Eigentümer. Engel & Völkers Commercial Hannover war beratend und vermittelnd tätig.