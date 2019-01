Engel & Völkers meldete in den vergangenen Tagen zwei Deals in Braunschweig und Lüdenscheid. In Braunschweig mietete die Lavie Reha gGmbH eine Bürofläche an. In Lüdenscheid wechselte eine Gewerbeimmobilie den Eigentümer.

Lavie Reha gGmbH mietet Bürofläche in Braunschweig

Die Lavie Reh...

[…]