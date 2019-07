Engel & Völkers vermittelt fünf Mehrfamilienhäuser in Leipzig

Engel & Völkers Commercial Leipzig hat in den letzten Wochen den Verkauf von insgesamt fünf Mehrfamilienhäusern in Leipzig gemeldet. Außerdem vermittelte das Commercial-Team des Netzwerks im nahe gelegenen Halle (Saale) ein Wohn- und Geschäftshaus.

.

Privater Investor aus Berlin kauft in Altlindenau

Ein privater Investor aus Berlin hat ein vollvermietetes denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus im Jugenstil in Leipzig-Altlindenau gekauft. Das Anfang des Jahres 2000 kernsanierte und seit dem fortlaufend instandgehaltene Objekt in der sehr gefragten Lage der Rabener Straße verfügt über acht Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 461 m². Verkäufer war ein privater Eigentümer aus Nordrhein-Westfalen.



Privater Investor aus Brandenburg kauft vollvermietetes Mehrfamilienhaus

Ein privater Eigentümer aus Irland hat zudem im selben Stadtteil ein vollvermietetes Mehrfamilienhaus mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 327 m² verkauft. Das gepflegte Objekt in der Röntgenstraße verfügt über vier Wohnungen und wurde in den Jahren 1996/97 kernsaniert. Neuer Eigentümer ist ein privater Investor aus Brandenburg.



Niederländischer Investor kauft vollvermietetes Mehrfamilienhaus

Ein gewerblicher Investor aus den Niederlanden hat im Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg ein vollvermietetes Mehrfamilienhaus mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 846 m² gekauft. Das sehr gepflegte Objekt in der Bielastraße verfügt über 20 Wohnungen und zwei Garagen. Verkäufer war ein privater Eigentümer aus Sachsen.



Investor aus Sachsen kauft in Schleußig

Ein gewerblicher Investor aus Sachsen hat ein denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 815 m² in Schleußig gekauft. Das sanierte Objekt in der sehr guten Lage der Blümnerstraße verfügt über 14 Wohnungen. Verkäufer war eine GbR aus Sachsen.



Investor aus der Schweiz verkauft denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus

Ein privater Investor aus Nordrhein-Westfalen hat ein denkmalgeschütztes, vollvermietetes Mehrfamilienhaus mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 1.156 m² im Stadtteil Gohlis-Süd gekauft. Der prachtvolle, sehr gepflegte Altbau in der sehr guten Lage der Menckestraße verfügt über elf Wohnungen. Verkäufer war ein privater Eigentümer aus der Schweiz.



Gewerblicher Investor aus Berlin kauft Wohn- und Geschäftshaus

Ein gewerblicher Investor aus Berlin hat in Halle (Saale)-Giebichenstein ein Wohn- und Geschäftshaus mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 1.048 m² gekauft. Die vollvermietete Immobilie in der begehrten Wohnlage in der Reilstraße verfügt über sieben Wohnungen (rd. 716 m²) und fünf Gewerbeeinheiten (ca. 332 m²). Verkäufer des Anlageobjekts war ein privater Eigentümer aus Nordrhein-Westfalen. Beratend und vermittelnd tätig war in diesem Fall das Team von Engel & Völkers Commercial Halle (Saale).