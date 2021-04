Engel & Völkers stellt Weichen für Expansion im Rheinland

Stefan Braun (1 / 3)

©

Mit einer weiteren Standorteröffnung ist Engel & Völkers Commercial Rheinland expansiv in das zweite Quartal 2021 gestartet. In Krefeld setzt das Beratungs- und Vermittlungsunternehmen für Gewerbeimmobilien mit der Eröffnung des ca. 235 m² großen, zentral gelegenen Büros in der Petersstraße 137 weiter verstärkt auf lokale Verankerung.

.

„Mit dem neuen Standort in der Krefelder Innenstadt möchten wir unseren Kunden einen noch besseren Service vor Ort bieten“, betonen Ulrich Dahl und Dr. Michael Kosche, beide Geschäftsführer von Engel & Völkers Commercial Rheinland.



Das neue Team unter Leitung von Markus Jung, seit 2017 im Unternehmen, fokussiert sich zunächst auf die Vermittlung von Wohn- und Geschäftshäusern in Krefeld. Mittelfristig ist die Aufstockung der Anzahl der Mitarbeiter auf bis zu sechs Consultants geplant.



Einen Führungswechsel gab es zum 01. April 2021 darüber hinaus an den Engel & Völkers Commercial-Standorten Essen und Wuppertal. Stefan Braun hat die Leitung des Bereichs Wohn- und Geschäftshäuser im Gewerbebüro Essen übernommen. Für diese neue Position bringt Braun beste Voraussetzungen mit. Bereits seit 2017 leitete er den Standort in Wuppertal erfolgreich. Seine Nachfolge als Leitung des Bereichs Wohn- und Geschäftshäuser in Wuppertal tritt Adam Przylog an, der bereits seit 2016 für das Unternehmen tätig ist.