Engel & Völkers steigt ins Hotel Consulting ein

Die Engel & Völkers steigt in die Hotelberatung ein. Die neu gegründete Engel & Völkers Hotel Consulting GmbH (EVHC) wird künftig die weltweiten Hotelaktivitäten des hauseigenen Netzwerks zusammenführen. Als Geschäftsführende Gesellschafter fungieren Andreas Ewald und Kai Wolfram. Ewald kommt mit einem sechsköpfigen Team von Ernst & Young.

Geschäftsführer Andreas Ewald verfügt über jahrelange Erfahrung in der internationalen Hotel- und Immobilienberatung und hat zuletzt bei Ernst & Young Real Estate den Bereich Hospitality für die Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) geleitet. Er bringt ein sechsköpfiges Beraterteam mit Erfahrung im Bereich der Hotellerie sowie der Asset-Klasse Hotel mit.



Man reagiere mit der Neugründung auf die Marktentwicklung, die die beratungsintensive Assetklasse Hotel zunehmend in den Fokus nationaler und internationaler Marktteilnehmer rücke, so Engel & Völkers in einer Mitteilung. „Wir sehen großes Potenzial in diesem Geschäftsfeld und sind überzeugt, das richtige Team am Start zu haben“, erklärte Kai Enders, Mitglied des Vorstands der Engel & Völkers AG. Auf dem deutschen Hotelmarkt hatte das Transaktionsvolumen bereits im Jahr 2015 mit rund 4,4 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert erreicht. Damit hat sich dieser Wert auf dem Hotelinvestmentmarkt seit 2011 mehr als verdoppelt. Hotels sind damit vom Nischenprodukt zur breit nachgefragten Assetklasse geworden.



Die neue Gesellschaft richtet sich an Eigentümer, Investoren und Betreiber von Hotels. Sie gliedert sich in die Bereiche Transaktion und Beratung. Im Bereich der Beratung werden die Kunden in den Themenfeldern Entwicklung, Strategie und Asset Management betreut. Das Transaktionsgeschäft beinhaltet neben der Strukturierung des Veräußerungsprozesses von Hotelportfolios und Betriebsgesellschaften auch die Einzelvermarktung von (Teil-)Portfolios.