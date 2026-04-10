Engel & Völkers Projektvertrieb Berlin-Brandenburg wird zum „Project Sales Hub”

Der Engel & Völkers Projektvertrieb Berlin-Brandenburg fungiert ab sofort als „Project Sales Hub” und dehnt seinen Wirkungskreis auf Leipzig und Dresden aus. Ziel der Kooperation ist es, die strategische Aufbereitung und professionelle Vermarktung von Neubauprojekten zu zentralisieren und dem gesamten Netzwerk einen exklusiven Zugang zu diesem anspruchsvollen Geschäftsfeld zu ermöglichen.

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„Leipzig ist aktuell der Spitzenreiter unter den am schnellsten wachsenden Großstädten in Deutschland. Es lag daher auf der Hand, hier eine nachhaltige Perspektive für das Neubausegment zu schaffen“, erklärt Heike Luise Wissinger, geschäftsführende Gesellschafterin des Engel & Völkers Projektvertriebs Berlin-Brandenburg. Während der “Project Sales Hub” die Akquise, Produktentwicklung und das Marketing steuert, erfolgt die persönliche Betreuung der Kundinnen und Kunden wie gewohnt durch die jeweiligen E&V-Residential-Teams vor Ort.



Rund 40 Personen in Leipzig und Dresden bringen eine starke Position im Bestandsgeschäft mit, die nun durch die spezialisierte Neubau-Expertise aus Berlin ergänzt wird. Im Januar erfolgte der offizielle Startschuss der Kooperation, bei dem die Weichen für die ersten gemeinsamen Projekte in Sachsen gestellt wurden. Die beiden Geschäftsführer Christian Rocca und Steve Hoffmann von Engel & Völkers Sachsen sehen in der Zusammenarbeit ein erhebliches Wachstumspotenzial für die Region. Das erste konkrete Ergebnis der Kooperation ist das Projekt Blossom im Leipziger Stadtteil Reudnitz. Nach einem umfassenden Marketing-Relaunch startete das Projekt im März erneut in die Vermarktung.



Der neue „Project Sales Hub” versteht sich nicht nur als regionaler Akteur, sondern als Dienstleister für das gesamte Engel & Völkers Netzwerk in der D-A-CH-Region. “Wir führen bereits mit einigen E&V Standorten Gespräche, die im Rahmen einer Kooperation mit uns Interesse am Neubaugeschäft haben. Wir wollen sämtliche Synergien nutzen, Know-how teilen und die Projektarbeit gemeinsam erfolgreich ausbauen“, so Karoline Meng, Senior Advisor Acquisition & Business Development.