Berliner Friedrichstraße verzeichnet größten Passanten-Zuwachs

Ein heterogenes Bild für die Bundeshauptstadt zeigt die aktuelle Passantenfrequenzzählung von Engel & Völkers Commercial Berlin. Während am Samstag, den 8. Juni 2019, fünf von sieben Top-Einkaufslagen einen positiven Trend verzeichneten, verlief die Entwicklung unter der Woche am Zähltag, Dienstag, den 4. Juni 2019, genau konträr. „Das Ergebnis unterstreicht, welche Bedeutung die zunehmende Zahl der Touristen und der Shoppinggäste für den Einzelhandel in Berlin haben können“, kommentiert Veronika Tomas-Kelava, Teamleitung Retail Services.

.

Friedrichstraße mit dem stärksten Anstieg

Am Samstag gewann der Kurfürstendamm als etablierte Einzelhandelslage in der City West gegenüber dem Vorjahr (+14,5 %) an Frequenz. Mit rund 29 % verzeichnete die Friedrichstraße den größten Zuwachs, gefolgt von einem weiteren Retail-Hotspot in Berlin-Mitte, der Rosenthaler Straße am Hackeschen Markt (+15,5 %). Auch die Schloßstraße (+11,8 %) und der Alexanderplatz (+3,3 %) gewannen leicht an Besuchern. Gemessen wurde die durchschnittliche Passantenfrequenz pro Stunde am Samstag, den 8. Juni 2019, zwischen 14 und 16 Uhr.



Dienstagszählung mit zwei Ausreißern

Die Frequenzzählung unter der Woche, am Dienstag, den 4. Juni 2019, ergab gegenüber dem Vorjahr ein Plus von rund 64 % an der Friedrichstraße. Der Alexanderplatz verzeichnete eine rund 72 % höhere Passantenfrequenz.



Der Alex sei auch an Wochentagen eines der wichtigsten Drehkreuze in der City – sowohl für Pendler als auch für Berlintouristen und Shoppinggäste. „Der Alexanderplatz vereint als gefragter Hotelstandort die Nähe zu beliebten Berliner Sehenswürdigkeiten und zu großflächigen Stores führender Filialisten“, so die Retail-Expertin von Engel & Völkers Commercial. An der Friedrichstraße fand die Passantenfrequenzzählung in Höhe des Museums Checkpoint Charlie statt und damit ebenfalls an einem starken Anziehungspunkt für Touristen.



Der stärkste Rückgang unter der Woche wurde in der Rosenthaler Straße am Hackeschen Markt gemessen (-43,8 %). „Hier liegt unser regelmäßiger Messpunkt direkt neben der Baustelle des Neubauprojekts ‚Rosenthaler‘, das gegenüber der Hackeschen Höfe entsteht“, so Veronika Tomas-Kelava. Durch die umfangreichen Bauarbeiten werde dieser Abschnitt der Rosenthaler Straße derzeit zum Nadelöhr mit einem einseitig gesperrten Gehweg zum Zeitpunkt der Messung, was sich auf die Passantenfrequenz auswirke. Gemessen wurde die durchschnittliche Passantenfrequenz pro Stunde am Dienstag, den 4. Juni 2019, zwischen 16 und 18 Uhr.