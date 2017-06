Coreo AG kauft 96 Wohneinheiten in Bad Köstritz

Das Immobilienunternehmen Coreo AG hat 96 Wohneinheiten im Zuge einer Zwangsversteigerung mit vorheriger Ausbietungsgarantie gekauft. Engel & Völkers Investment Consulting GmbH (EVIC) war vermittelnd tätig. Die Wohnanlage befindet sich in Bad Köstritz (Thüringen). Verkäufer beziehungsweise Grundschuldgläubiger ist ein angelsächsischer NPL-Fonds.

„Wir freuen uns, trotz eines schwierigen Marktumfelds in Deutschland wieder erfolgreich eine Transaktion aus dem NPL-Bereich vermittelt zu haben“, kommentiert Thorsten Brogt, Mitglied der Geschäftsleitung und zuständig für den Bereich Disstressed Debt / Opportunity Real Estate Funds bei EVIC. Brogt ergänzt: „Das Angebot ausfallgefährdeter Kredite befindet sich in Deutschland auf sehr niedrigem Niveau.“ Das bestätigt auch eine aktuelle Umfrage der Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (BKS), die die Stimmung der Verkäufer von NPL-Beständen abbildet. „Laut dem NPL-Barometer gehen über zwei Drittel der Marktteilnehmer im kommenden Halbjahr von einem sinkenden oder gleichbleibenden Bestand an notleidenden Wohnimmobilienforderungen aus“, erläutert Brogt weiter.