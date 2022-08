Engel & Völkers eröffnet Gewerbeimmobilien-Büro in Göttingen

Mit zunächst drei Mitarbeitenden startet Engel & Völkers Commercial in der Lange Geismarstraße 49 in Göttingen. Die infrastrukturellen Daten für die Stadt, die Region und insbesondere die prosperierenden Marktpotenziale im Harz, lassen Büroleiter Nicolas Kolb zuversichtlich in die Zukunft blicken.

.

Im zurückliegenden Jahr wurden in Göttingen und Umgebung 154 Mehrfamilienhäuser im Gesamtwert von ca. 77 Mio. Euro gehandelt. „In diesem Markt haben wir langjähriges Know-how aufgebaut, werden unsere Kompetenzen aber auch bei Büro-, Industrie-, Einzelhandelsflächen sowie Hotelimmobilien einbringen“, erläutert Kolb. Er sieht sein Team als Ansprechpartner, das mit den lokalen Besonderheiten vertraut ist, die Marktbedingungen und –entwicklungen aus nächster Nähe beobachtet und Empfehlungen aus unternehmerischer Perspektive geben wird. Ergänzungen wünscht sich der Experte durch weitere Immobilienkaufleute und –fachwirte, durch Vertriebstalente sowie durch Werkstudenten.