Neben 18 Berliner Engel & Völkers Shops unter anderem in Prenzlauer Berg, Mitte, Spandau und Falkensee, eröffnete nun ein weiterer Standort im Bezirk Wilmersdorf. Nach den Erfolgen des Pop Up Stores in der Trautenaustraße 16 im Frühjahr 2018 haben Besucher nun die Möglichkeit, sich in der Güntzelstraße 26 vom Team…

[…]