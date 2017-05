American Vintage und Boffi Berlin mieten Ladenfläche in Berlin

Engel & Völkers Berlin vermittelte ca. 455 m² Ladenfläche in Berlin an American Vintage und Boffi Berlin. Das französische Modelabel American Vintage wird voraussichtlich im Sommer 2017 seine dritte Boutique in Berlin eröffnen. Das Ladengeschäft (Männermode) in der Alten Schönhauser Straße 29 hat eine Fläche von ca. 80 m². Engel & Völkers Commercial Berlin war wie bereits zuvor bei der Eröffnung in der Alten Schönhauser Straße 33-34 (Damenmode) beratend und vermittelnd tätig.

Die italienische Marke im Küchenbereich Boffi Berlin hat am Kurfürstendamm 178-179 in Berlin-Wilmersdorf einen Mietvertrag über insgesamt ca. 375 m² Ladenfläche abgeschlossen. Die Eröffnung des Showrooms ist für April 2017 geplant. Vermieter der Immobilie ist eine Münchener Objektgesellschaft. Die Fläche wurde von Engel & Völkers Commercial in Berlin vermittelt.