Engel & Völkers Commercial Hamburg befördert Jan Witte

Seit dem 1. September 2021 leitet Jan Witte gemeinsam mit Oliver Ihrt den Bereich Wohn- und Geschäftshäuser bei Engel & Völkers Commercial Hamburg. Der 44-Jährige tritt damit die Nachfolge von Bente Tralau an, die aus persönlichen Gründen nach mehr als 16 Jahren das Unternehmen verlassen hat.

Jan Witte hat in den zurückliegenden vier Jahren den Aufbau der Engel & Völkers-Wohnshops sowie der Teams in Eimsbüttel und in der Hafencity begleitet. Davor sammelte der Bankbetriebswirt (MBA) in rund zwei Jahrzehnten bei der Hamburger Sparkasse unter anderem Berufserfahrung in der Immobilienfinanzierung.