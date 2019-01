Engel & Völkers Commercial Frankfurt mit neuem Leitungsteam

Garlef Konrad Reche

© Engel & Völkers Commercial

Mit der Übernahme des Commercial Bereichs durch die Engel & Völkers Investment Consulting (EVIC) am 1. September 2018 [wir berichteten] stellt sich Engel & Völkers am Standort Frankfurt neu auf und verstärkt sich mit zwei erfahrenen Branchenexperten.

.

Garlef Konrad Reche (35) leitet seit dem 2. Januar 2019 den Presales-Bereich des Residential Investment Teams in der Mainmetropole. Er wechselt von der BNP Paribas Real Estate, wo er in den vergangenen zwei Jahren als Senior Consultant für bundesweite, großvolumige Residential Investments tätig war. Bereits von 2013 bis 2015 war er als Consultant für Wohn- und Geschäftshäuser bei Engel & Völkers Commercial in Düsseldorf tätig, bevor er als Transaction Manager für bundesweite Portfolien zu Dr. Lübke & Kelber nach Frankfurt wechselte.



Seit dem 1. Dezember des vergangenen Jahres leitet Bastian Elksnat (34) den Bereich Office Letting bei Engel & Völkers Commercial in Frankfurt. Bastian Elksnat bringt mehr als acht Jahre Erfahrung in der Vermittlung gewerblich genutzter Immobilien im Vermietungsbereich mit. Vor seinem Wechsel zu Engel & Völkers Commercial war er als Consultant bei Colliers und Cushman & Wakefield in Frankfurt tätig. Zuletzt verstärkte er das Team von Polares Real Estate Asset Management, wo er als Head of Agency für die Vermietung auf Eigentümerseite verantwortlich war.



„Wir wollen die anhaltende Dynamik im Markt für uns nutzen und unseren zukunftsorientierten Wachstumskurs fortsetzen“, sagt Kai Wolfram, geschäftsführender Gesellschafter der EVIC. „Durch die Übernahme des Commercial-Bereichs in Frankfurt verknüpfen wir unsere nationale Investmentplattform mit einem erfahrenen Beraterteam für die Region Rhein-Main und verstärken damit unsere regionale und überregionale Marktkompetenz. Mit Garlef Konrad Reche und Bastian Elksnat setzen wir auf ein erfahrenes und motiviertes Leitungsteam, das für den weiteren Ausbau unserer Aktivitäten in der Region Frankfurt steht“, betont Wolfram.



Der Standort Frankfurt Commercial fokussiert sich auf die Bereiche Wohn- und Geschäftshäuser, Büroflächenvermietung, Industrie und Logistik, Einzelhandelsflächen- vermietung sowie das Portfolio-/Investmentgeschäft, das die EVIC bereits deutschlandweit im E&V-Netzwerk verantwortet.