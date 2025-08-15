250 m² im Neuen Essighaus
Engel & Völkers Commercial Bremen zieht ins Balgequartier
Engel & Völkers Commercial Bremen verlegt seinen Standort vom Wall ins historische Balgequartier. Das neue Büro im Neuen Essighaus bietet auf 250 m² moderne Arbeitsplätze und zentrale Lage. Die Eröffnung ist für Anfang 2026 geplant.
Der Umzug spiegelt das kontinuierliche Wachstum des Bremer Standorts mit derzeit acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wider. In den kommenden Monaten sollen vier weitere Immobilienexperten das Team verstärken. Die Leitung des Büros haben seit dem 1. August 2025 Marlene Dolle und Louis Böhnke inne. Beide sind gebürtige Bremer und seit mehr als sechs Jahren für Engel & Völkers im Bereich Gewerbeimmobilien tätig. Das Büro vermittelt Wohn- und Geschäftshäuser, Büro-, Handels- sowie Industrieflächen und ist sowohl in der Hansestadt, inklusive Bremerhaven, als auch in Cuxhaven und Verden aktiv.
„Mit dem Umzug an diesen geschichtsträchtigen Ort setzen wir nicht nur auf eine zentrale Lage und moderne Arbeitsumgebung, sondern auch auf Identifikation mit dem kulturellen Erbe der Stadt“, erklärt Steffen Schroth, Geschäftsführer der EVC Hannover, zu deren Lizenzgebiet der Standort Bremen gehört. Das Balgequartier vereint fünf historische Gebäude zu einem außergewöhnlichen Ensemble, das moderne Architektur, zertifizierte Nachhaltigkeit und denkmalgeschützte Substanz kombiniert. Es verbindet Weser, Marktplatz und die zentrale Einkaufslage rund um die Obernstraße.
„Wir schaffen mit dem neuen Büro optimale Bedingungen für Beratungsgespräche und Geschäftstermine“, erklärt Schroth. „Die hochwertige Ausstattung unterstützt unseren Anspruch an erstklassige Arbeitsqualität und exzellenten Kundenservice. Auf die vielen guten Gespräche und neuen Begegnungen im lebendigen Balgequartier freuen wir uns bereits jetzt.“