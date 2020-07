Engel & Völkers Capital beruft Tomasz Kalemba in den Vorstand

Tomasz Kalemba

© Engel & Völkers Capital AG

Tomasz Kalemba (37) wurde zum 1. Mai 2020 in den Vorstand der Engel & Völkers Capital AG berufen. Neben Robin Frenzel und Jörg Scheidler ist er damit das dritte Mitglied des Vorstands. Tomasz Kalemba war vorab Leiter Investment und Portfolio Management und wird nun im Vorstand als Chief Investment Officer (CIO) der Engel & Völkers Capital AG agieren. In seiner neuen Position verantwortet Tomasz Kalemba die Bereiche Investment und Portfolio Management, Finanzen und Controlling.

.

„Tomasz Kalemba bringt langjährige Berufserfahrung im Immobilien- und Finanzdienstleistungssektor sowie im Asset Management mit, nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Ausland. Wir sind sehr erfreut, ihn als neues Mitglied im Vorstand begrüßen zu dürfen. Seine Expertise wird die Unternehmensführung nachhaltig bereichern“, kommentiert Robin Frenzel, Vorstandsvorsitzender der Engel & Völkers Capital AG.



„Ich schätze die Engel & Völkers Capital AG als Arbeitgeber sehr und freue mich, in meiner Position als CIO, die positive Unternehmensentwicklung als verlässlicher Partner für Real Estate Capital Solutions mitgestalten zu dürfen. Die individuellen und komplexen Finanzierungs- und Investmentlösungen der Engel & Völkers Capital AG stoßen sowohl bei professionellen Investoren als auch bei Projektentwicklern und Bestandshaltern auf große Nachfrage. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Marktposition im schnell wachsenden europäischen Immobilienmarkt weiter zu stärken", sagt Tomasz Kalemba, Chief Investment Officer.



Tomasz Kalemba steht seit 2019 in den Diensten der Engel &Völkers Capital AG. Er war zuvor bei Aquila Capital als Senior Asset Manager aktiv sowie bei der Deutschen Bank, UBS Investment Bank und ING Bank tätig.