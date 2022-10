Engel & Völkers Berlin beteiligt sich an SedaiNow

Engel & Völkers Commercial Berlin ist seit August dieses Jahres als strategischer Investor an SedaiNow beteiligt. Das Unternehmen ermöglicht Immobilieneigentümern, Verwaltern und Investoren über eine digitale Plattform, die ESG-Risiken von Gebäudeobjekten zu analysieren und auf Basis der Bewertung einen besseren Zugang zu Finanzierungen und Investitionen zu erhalten.

.

Ziel ist es, Eigentümern und Entscheidern der Industrie auf Basis der ESG-Regularien eine nachhaltige Transformation des Gebäudesektors zu ermöglichen. Die auf Immobilieneigentümer sowie Mieter zukommenden Kosten und Risiken durch eine voraussichtlich ab 2023 erhobene CO2-Steuer, durch höhere Strompreise und eine zunehmende EU-Regulatorik im Bankenbereich erfordern jetzt Lösungen. „Gemeinsam mit Engel & Völkers Commercial in Berlin werden wir Tausende von Immobilieneigentümern in die Lage versetzen, mit diesen Veränderungen umzugehen und langfristig von ihnen zu profitieren“, sagt Kaspar Neftel, Founder von SedaiNow. Im Oktober startet das erste gemeinsame Projekt beider Unternehmen, im Rahmen dessen Eigentümer von Wohn- und Geschäftshäusern (WGH) die Möglichkeit erhalten, CO2-Risiken zu identifizieren.



Der Immobiliensektor macht in Deutschland ca. 30 Prozent der Emissionen und etwa 40 Prozent der Energienutzung aus. Hinzu kommt, dass der Bausektor für rund 50 Prozent des Abfalls in Deutschland verantwortlich ist. Bis voraussichtlich 2050 bedürfen 80-90 Prozent des heute genutzten Gebäudebestands einer grundsätzlichen energetischen Sanierung. Das erfordert ein verantwortungsvolles Handeln, um eine ökologische Immobilienwirtschaft von morgen zu garantieren. Das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens droht nach aktuellem Stand bereits zu scheitern, wenn nicht rasch ernsthaft über nachhaltig konzipierte und organisierte Neubau- und Bestandsobjekte entschieden wird. Selbst ein erklärtes 2,0-Grad-Ziel erscheint immer unrealistischer. „Die ESG-Real-Estate-Plattform SedaiNow schafft die notwendigen Voraussetzungen und ermächtigt Investoren, nachhaltige Investitionsentscheidungen zu treffen, und Immobilieneigentümer, die denkbar wirksamsten Maßnahmen zu planen und umzusetzen, damit Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit im Einklang stehen können“, erklärt Christian Walter, CEO von SedaiNow.



„Häuser und Wohnungen so energieeffizient wie möglich zu gestalten, stellt das Gebot der Stunde dar“, weiß Christian Walter, CEO von SedaiNow. „Für eine nachhaltige Immobilienbranche spielen ESG-Kriterien eine wichtige Rolle. Dabei geht es natürlich um die Reduktion von Verbräuchen und letztendlich CO2, aber auch darum, wie wir in Gebäuden leben und arbeiten wollen oder wie Mieter und Vermieter fair und transparent miteinander umgehen. ESG-konformes Wirtschaften birgt immense Vorteile für den Immobiliensektor – da aufgrund der Regulatorik die Immobilienbewertung und Vermietbarkeit stark beeinflusst werden. Denn ohne eine nachhaltige Immobilienindustrie drohen die Klimaziele zu scheitern. Es gibt also eine finanzielle und gesellschaftliche Verantwortung, der wir gerecht werden müssen.“