Engel & Völker Commercial Hannover erhält neue Geschäftsführung

Christian Palis und Steffen Schroth bilden seit dem 13. Januar 2021 die neue Geschäftsführung von Engel & Völkers Commercial Hannover. Beide arbeiten seit fast zwei Dekaden beim Unternehmen. Der Verkauf der Mehrheitsanteile soll eine strategische Neuausrichtung einleiten.

Die neuen Lizenzpartner von Engel & Völkers werden sich langfristig für die Gewerbeimmobilienmärkte in Hannover, Göttingen und Kassel engagieren. “Die Entscheidung, unsere Mehrheitsanteile an unser langjähriges Management vor Ort abzugeben, entstand aus strategischen Gründen, die sich mit Ausblick auf die nächsten Jahre im Wesentlichen auf die Expansion im Residential Bereich konzentrieren wird. Wir sind der Ansicht, dass der lokale unternehmerische Ansatz der richtige Weg für die weitere Entwicklung der Lizenz Hannover Commercial zu diesem Zeitpunkt ist“, erläutert Florian Freytag-Gross, Geschäftsführer Engel & Völkers Immobilien Deutschland GmbH.



Christian Palis (40) ist seit über 16 Jahren für Engel & Völkers Commercial Hannover tätig und seit mehreren Jahren als Partner beteiligt. Im Jahr 2016 übernahm er die Leitung der Investmentsparte und spezialisierte sich auf die Betreuung größerer Bürotransaktionen. Der Dipl. Betriebswirt für Immobilienwirtschaft engagiert sich als Dozent für den Fachbereich Immobilienmanagement an der Fachhochschule des Mittelstandes.



Steffen Schroth (43), Dipl. Betriebswirt für Immobilienwirtschaft, arbeitet seit 19 Jahren für Engel & Völkers Commercial in Hannover. Zuletzt leitete Schroth als beteiligter Partner die Sparte für Industrie- und Logistikflächen. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Verkauf und der Vermietung größerer Industrieliegenschaften.