Das Männermodeunternehmen Engbers GmbH & Co. KG eröffnet einen Store im neuen Schultheiss Quartier, das die HGHI Holding GmbH derzeitig auf dem Areal der ehemaligen Schultheiss Brauerei in Berlin-Mitte (Turmstraße / Ecke Stromstraße) errichtet. In unmittelbarer Nähe des Ankermieters Kaufland bezieht der Männermode-Spezialist eine Retailfläche von 132 m² im Erdgeschoss.

