Engbers vergrößert sich in Coesfelder Innenstadt

Die Männermodemarke Engbers bekennt sich zu ihrem Standort in Coesfeld und optimiert ihre Ladenfläche in der Coesfelder Innenstadt. Das neue Geschäft befindet sich künftig in der Letter Straße 3, in bester 1a-Lage der Stadt, direkt neben der bestehenden Filiale im Nachbargebäude.

.

Das Ladenlokal, das derzeit noch von Fielmann genutzt wird, erstreckt sich über 157 m². Die Herrichtungsarbeiten werden voraussichtlich im kommenden Frühjahr beginnen, unmittelbar im Anschluss an den Auszug von Fielmann. Brockhoff wurde exklusiv vom Eigentümer, der das Geschäftshaus seinerzeit ebenfalls über Brockhoff erworben hatte [wir berichteten], beauftragt, die Nachvermietung der Gewerbeflächen zu betreuen.