Engaged & Company zieht in den Ruhr Tower

Der IT-Personalberater Engaged & Company bezieht zum 1. November 2022 das 12. Obergeschoss mit 633,82 m² Fläche im Ruhr Tower in Essen. Brockhoff Office vermittelte die Anmietung der Flächen am Thyssenhaus 1-3, die in Absprache mit dem neuen Mieter hergerichtet werden.

Im Jahr 2019 begleitete das Maklerhaus Brockhoff den Verkauf des Bürohochhauses von Fakt AG an Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH [wir berichteten]. Im Nachgang erhielt Brockhoff Office vom neuen Eigentümer einen Alleinvermietungsauftrag für die insgesamt 17.200 m² große Immobilie, die sich auf einem insgesamt 5.000 m² großen Grundstück befindet.



Der Ruhr Tower gilt als eines der Aushängeschilder des Essener Büromarktes. Der 80 Meter hohe Büroturm mit angeschlossenem Vorbau und einem rund 200 PKW-Stellplätze umfassendem Parkhaus wurden in Stahlskelettkonstruktion errichtet und im Jahr 1961 als Rheinstahl-Hochhaus eröffnet. Später diente es auch der Thyssen Industrie AG als Firmensitz und wurde als Thyssen-Haus bekannt.