Enexio mietet 950 m² Bürofläche in Bochum

Die Enexio Service GmbH verlegt ihren Hauptsitz von Herne nach Bochum. Der Anlagenhersteller von Nass- und Trockenkühlsystemen, der rund 60 Mitarbeiter beschäftigt, bezieht in Bochum-Wattenscheid eine 950 m² große Büroeinheit zuzüglich Stellplätzen. Ruhr Real war als Vermittler exklusiv beauftragt.

