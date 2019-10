Energieversorger mietet 2.000 m² in Dresden

Ein lokaler Energieversorger hat ca. 2.000 m² Bürofläche in Dresden angemietet. Das Objekt befindet sich an der stark frequentierten Budapester Straße 34. Diese ist eine Hauptverkehrsstraße in Dresden. Sie stellt eine wichtige Verbindung zur Altstadt von den südwestlichen Stadtteilen Löbtau, Plauen und der Südvorstadt her. Der Bürokomplex wurde 1998 um das denkmalgeschütze Feldschlösschen Stammhaus errichtet. Der Mietvertrag wurde mit dem Eigentümer, der Schreiber-Projekt GbR zunächst für fünf Jahre geschlossen. Die Anmietung wurde von der Beate Protze Immobilien GmbH vermittelt, die seit Jahresanfang nach eigenen Angaben bereits ca. 32.000 m² Bürofläche vermitteln konnte.

.

Hierzu gehörten in den letzten acht Wochen u.a. folgende Mietvertragsabschlüsse:



Faszination Fahrrad mietet 170 m²

Faszination Fahrrad, ein Anbieter eines neuen Fahrradabonnement-Konzepts, hat eine 170 m² große Fläche in der Wilsdruffer Straße direkt am Altmarkt angemietet. Bei dem Vermieter handelt es sich um die Deutsche Wohnen SE.



Anvajo mietet 1.350 m² im Technologie Zentrum Dresden

Die Anvajo GmbH hat einen Mietvertrag für 1.350 m² im Technologie Zentrum Dresden unterzeichnet. Das Diagnostikunternehmen der Technischen Universität Dresden ist Entwickler und Hersteller von Point-of-Care-Lösungen für die diagnostische Prüfung von Flüssigkeiten. Das Team bezieht ab November die neu ausgebauten Flächen. Das Zentrum bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen günstige Bedingungen für die Ansiedlung an einem innovationsorientierten Standort.



Ministerium mietet 1.100 m² in Dresden

In bester Innenstadtlage konnten im Gebäude der ehemaligen Bundesbank neue Räume für ein Ministerium gefunden werden. Der Altbau im Eckbereich St. Petersburger Straße 2/Akademiestraße wurde 1997 modernisiert. Der viergeschossige langgestreckte Neubau schließt sich an der Rückseite des Altbaus an. Im Gemeinschaftsgeschäft mit der R&M Die Makler GmbH und Beate Protze Immobilien GmbH konnte ein Mietvertrag über 1.100 m² für zehn Jahre generiert werden.



Stadt Dresden mietet 1.100 m² im Gorbitz-Hof

Die Landeshauptstadt Dresden hat sich eine neue Fläche für einen Schulhort in Gorbitz gesichert. Der Hort ist eine sozialpädagogische Einrichtung für Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse. Der Standort in der Amalie-Dietrich-Platz 3 verfügt über eine sehr gute Anbindung sowohl an das Umland und die Region als auch über eine schnelle Anbindung an das Dresdner Stadtzentrum, welches mit dem motorisierten Individualverkehr in ca. 15 Minuten erreicht werden kann. Bei dem Vermieter handelt es sich um die Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH. Der Mietvertrag wurde zunächst für zehn Jahre geschlossen.



880 m² in der Washingtonstraße vermietet

Ein Unternehmen hat eine Gewerbefläche von ca. 880 m² in der Washingtonstraße 16/16a angemietet. Der Businesspark bietet gut ausgestattete und vernetzte Büroflächen, Fertigungs- und Lagerhallen, Verkaufsflächen, Logistik und Parkplätze auf rund 150.000 m² und gehört seit letztem Jahr zum Bestand der NAS Invest [wir berichteten]. Der Mietvertrag wurde mit den Mietern zunächst für sechs Jahre geschlossen.



ZWP Ingenieur-AG mietet 842 m²

Die ZWP Ingenieur-AG beziehen ab Herbst diesen Jahres einen neuen Standort. Die Ingenieure entwickeln seit 1980 Lösungen und zeigen effektive Wege zu einem umweltgerechten gebäudetechnischen Standard. Bei dem Vermieter handelt es sich ebenfalls um die Deutsche Wohnen SE.



Marketingagentur mietet 670 m² in Striesen

Im Stadtteil hat das Maklerhaus Beate Protze in einem repräsentativen Bürogebäude im Stadtteil Striesen ca. 670 m² vermittelt. Die Marketing Agentur SEO-Küche Internet Marketing GmbH & Co. KG mit dem Hauptsitz in Kolbermoor bei Rosenheim kann ab September ihre neuen Räumlichkeiten beziehen. Der Mietvertrag mit dem Eigentümer wurde zunächst bis 2024 geschlossen.



MediaKom GmbH & Co. KG mietet 855 m² in Bautzen

Im 60 Kilometer entfernten Bautzen hat die MediaKom GmbH & Co. KG einen Mietvertrag für Flächen im Technologie- und Gründerzentrum in Bautzen unterzeichnet. Ab November dieses Jahres können die Mitarbeiter ihre neuen Räume in der Preuschwitzer Straße 20 beziehen. MediaKom unterstützt Unternehmen mit flexiblen Outsourcing-Lösungen bei der der Optimierung ihrer Kommunikations- und Serviceprozesse sowie der Bewältigung wachstumsbedingter oder saisonaler Lastspitzen im Back-Office. Mit der Ansiedlungsentscheidung zugunsten Bautzens erhält die Stadt als IT-Standort einen weiteren Impuls und rund 100 neue Arbeitsplätze.