Energieunternehmen verlängert im Dortmunder Cloud

Mit Abschluss des neuen Mietvertrages konnte der aktuelle Hauptmieter, ein Unternehmen aus der Energiebranche, langfristig an das Gebäude „Cloud“ in der Florianstraße 15-21 in Dortmund gebunden werden und nutzt zukünftig rd. 17.500 m² Mietfläche des Gebäudes. Im Auftrag eines von einer Großbank aufgelegten, geschlossenen Immobilienfonds wurde die Orcapital von der Eigentümerseite mit der kaufmännischen Beratung sowie Verhandlungsführung bei Abschluss eines Mietvertrages beauftragt.

Neben der Beratungstätigkeit ist die Orcapital mit dem Vermietungsmanagement für die derzeitigen Leerstandsflächen von rd. 4.500 m² mandatiert. Das ca. 88 Meter hohe Gebäude befindet sich südlich der Dortmunder Innenstadt, liegt in direkter Nähe zum Westfalenpark und hat auf insgesamt 23 Etagen Platz für individuell umsetzbare Arbeitsplatzkonzepte.