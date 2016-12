PROPERTY MAGAZINE auf der Facility Management Messe 2008 in Frankfurt.



Podiumsdiskussion:



"Energieeffizientes Bauen als Strategie für den Immobilienmarkt der Zukunft?"



Weltweit steigen Energie- und Kostenverbrauch und gleichzeitig sinkt die Verfügbarkeit von fossilen Brennstoffen. Energieeffizienzstrategien sind zu einem bedeutenden Thema der Immobilienbranche geworden. Green buildings als Strategie der Renditesteigerung werden ebenso Thema unserer Diskussion sein, wie die Frage nach den Grenzen der energetischen Optimierung.



Wir würden uns freuen Sie bei der Podiumsdiskussion am 6.5.2008 um 15.00 Uhr auf der FM Messe in Frankfurt, Halle 4.2 im Messeforum begrüßen zu dürfen.

Moderation: Sylvia Drabits, PROPERTY MAGAZINE...

[…]