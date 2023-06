Endspurt für Bewerbungen beim Immobilien-Marketing-Award

„Eine Bühne für Kreativität“, so beschrieben die Juroren eines der Siegerkonzepte beim Immobilien-Marketing-Award 2022. Diese Bühne bietet der Wettbewerb auch in diesem Jahr. Der Award rückt die kreativsten Vorzeigeprojekte der Branche ins Rampenlicht. Preise gibt es in den Kategorien Wohn- und Gewerbeimmobilien, Kleines Budget und Online-Strategie. Einsendeschluss ist der 1. Juli.

Die „Frei-Raum-Station“ ist eine Bühne für Kreativität, ein Reallabor für temporäre und dauerhafte kreative Raumprozesse, Impuls für gemeinwohlorientierte Zwischennutzungen. So die Worte der Laudatoren bei der Preisvergabe an das Projekt aus dem Raum Homberg (Efze) im vergangenen Jahr [wir berichteten].



Das Projekt steht beispielhaft für die Vielseitigkeit und Offenheit der Ausschreibung. Die Bewerbungsfrist für den diesjährigen Immobilien-Marketing-Award ist bereits auf der Schlussgeraden. Einsendeschluss für Konzepte ist der 1. Juli. Gesucht werden Projekte aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Eine Fachjury unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Stephan Kippes, der die einzige Professur für Immobilienmarketing an einer deutschen Hochschule innehat, bewertet die eingereichten Konzepte. Jurymitglieder sind neben Stephan Kippes, Dr. Roman H. Bolliger, Marketingexperte und Vorstand der Schweizer Immobilienplattform Swiss Circle, Zürich, Prof. Dr. Andreas Frey, Rektor der HfWU, Marcus Eggers, Geschäftsführer der IPH-Gruppe, und Klaus Striebich, Retail-Experte und Unternehmensberater, RaRE Advise, Besigheim.



Sponsor des Awards 2023 ist die IPH-Gruppe. Die besten Konzepte werden im Rahmen der Messe Expo Real Anfang Oktober in München vorgestellt.