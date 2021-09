„Endlich ein Zuhause“ sucht Vermieter

Eine neue Plakat- und Online-Kampagne des Projekts „Endlich ein Zuhause“ soll Vermieter dazu ermutigen, Wohnungen an wohnungslose oder obdachlose Menschen zu vermieten.

.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW hat das Projekt „Endlich ein Zuhause“ vor eineinhalb Jahren für Menschen, die wohnungslos oder obdachlos sind oder denen Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit droht, aufgelegt. Ende 2020 wurde die Laufzeit des ursprünglich vorerst auf zwei Jahre angelegten Projektes vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert.



Das Besondere: In dem Projekt arbeiten Immobilienkaufleute und Fachleute aus der sozialen Arbeit Hand in Hand zusammen. Sie suchen Wohnungen für wohnungslose oder obdachlose Menschen und finden Lösungen, wenn Hindernisse auftauchen, wie zum Beispiel negative Schufa-Einträge oder fehlende Mittel für eine Kaution. Sie sind aber auch als Ansprechpartner für die Vermieterinnen und Vermieter da und stellen sicher, dass die Mietzahlungen regelmäßig erfolgen. „Da, wo es notwendig ist, unterstützen wir gezielt durch wirtschaftliche und soziale Beratung“, unterstreicht Stadtdirektor Burkhard Hintzsche.



All das tun sie mit Erfolg: Für 118 Männer, Frauen und Familien haben die Mitarbeitenden des Projektes schon eine Wohnung gefunden. Und die Vermieter sind auch zufrieden: „Die Menschen sind so dankbar, wie ich es aus 30 Jahren Vermietertätigkeit nicht kenne“, sagt zum Beispiel Jan Klüssendorff von Klüssendorff Immobilien. „Die wenigsten Betroffenen können in diesem Moment glauben, dass ein Vermieter sagt: Du hast nichts, du kommst mit einem kleinen Köfferchen an, du hast nicht frisch geduscht, aber du bekommst trotzdem eine Wohnung und musst nicht bei null Grad Celsius draußen schlafen. Es kann nicht viel Anderes schiefgehen als bei einem klassischen Mietverhältnis mit einem Normalbürger – wenn man Vorurteile außen vorlässt. Ich kann anderen Vermieterinnen und Vermieter nur sagen: Versucht es. Vermietet auch an Wohnungslose.“