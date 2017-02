Encore+ erwirbt die Luxemburger „Gravity“ von der Commerzbank

Aviva Investors und LaSalle Investment Management nehmen mit dem Erwerb des Bürogebäudes Gravity in Luxemburg weiter Fahrt auf. Der Kauf erfolgte im Namen des paneuropäischen Fonds Encore+ und ist die erste Akquisition des Fonds in Luxemburg.

Nummer 1 in Luxemburg

Gravity ist ein modernes und flexibles Bürogebäude mit rund 12.500 m² Nutzfläche auf sechs Etagen. Es befindet sich im Luxemburger Stadtteil Kirchberg, der strategisch günstig zwischen dem Hauptgeschäftsviertel und dem Flughafen liegt. An einem etablierten Bürostandort gelegen, profitiert das Gebäude von guten öffentlichen Verkehrsmitteln, die Kirchberg mit dem Flughafen und den Hauptbahnhof via Bus, dem Auto und einer neuen Straßenbahn verbindet, die zwische...

[…]