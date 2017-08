Encore+ erwirbt Bürokomplex im Galluspark

Galluspark 15-19

Der pan-europäische Immobilienfonds Encore+ schließt seine fünfte Akquisition in Deutschland ab. Der von Aviva Investors als Fondsmanager und LaSalle Investment Management als Asset und Transaction Manager verwaltete Core+ Immobilienfonds hat für 39,25 Millionen Euro den Bürokomplex Galluspark 15-19 erworben. „Ich freue mich, dass wir dieses Bürogebäude in Frankfurt erworben haben. In unserem LaSalles´s E-REGI Index der investierbaren europäischen Städte, gehört Frankfurt zu einer der höchstplatzierten Städte. Dies ist die dritte Akquisition, die wir 2017 für den Fonds abgeschlossen haben, und eine, für die wir eine starke Anlageperformance voraussagen. Das niedrige Mietpreisniveau und die Gebäudeklasse-A des Objektes bieten eine starke Grundlage für das Mietwachstum als Teil unseres Geschäftsplans“, so Ian Williamson, Investment Manager für Encore+ bei LaSalle Investment Management.

Das siebenstöckige Bürogebäude besteht aus drei Flügeln, ist durch zwei ausgedehnte Atrien verbunden und bietet rund 18.700 m² vermietbare Fläche, bei einem Standardgeschoss von 3.400 m². Das Gallusviertel liegt westlich der Frankfurter Innenstadt rund um die Mainzer Landstraße, einer der wichtigsten Hauptverkehrsstraßen im Westen der Stadt. Die Frankfurter Innenstadt ist mit der S-Bahn nur drei Haltestellen entfernt. Somit profitiert das Gebäude von einer sehr guten Verkehrsanbindung und einem vielfältigen Angebot in unmittelbarer Nachbarschaft.



„Als zukunftssichere Stadt, in der Menschen gerne leben, arbeiten, lernen und spielen, ist Frankfurt einer der wichtigsten europäischen Zielmärkte für Aviva Investors. Insbesondere das Gallusviertel hat erheblich von öffentlichen und privaten Investitionen und einer zunehmend wohlhabenderen Bevölkerung profitiert. Diese Akquisition erhöht sowohl unsere Beteiligungen in Deutschland, was im Einklang mit den strategischen Zielen des Fonds steht und generiert gleichzeitig Einnahmen von zwei hochkarätigen und global tätigen Mietern", kommentiert Jeffrey King, Fondsmanager für Encore+ bei Aviva Investors.