Enchilada will bis 2018 60 neue Standorte besetzen

Über die präferierten Lagen ist noch nichts bekannt, über die Anzahl der gesuchten Mietobjekte schon: 60 weitere Standorte will die Enchilada Gruppe bis 2018 in Deutschland neu besetzen. Der Fokus soll dabei auf den Konzepten „Burgerheart“ (nomen est omen), „Wilma Wunder“ (Ganztagesgastronomie mit „urbaner“ Küche), „Aposto“ (mediterrane Angebote) und „Dean & David“ (Salate und Sandwich-Snacks) liegen. Zur zügigen Umsetzung der angekündigten Offensive hat das Unternehmen mit Sitz in Gräfelfing bei München die Expansionsmanagerin Esma Günes verpflichtet, die zuvor dem Burger-Restaurant „Hans im Glück“ zu rasantem Aufstieg verholfen hatte.

.

Die Enchilada Gruppe zählt aktuell 170 Restaurants, die zum größten Teil als Franchise-Unternehmen betrieben werden. Einige Standorte werden jedoch auch in Eigenregie geführt oder agieren in austarierten Partnerschaftsmodellen. Die Allgemeine Hotel- und Gastronomie Zeitung berichtet, dass Esma Günes zusammen mit Ralf Sander nun bevorzugt die Akquise geeigneter Mietobjekte vorantreiben will. Karsten Rupp, Geschäftsführer der Enchilada Franchise GmbH, attestiert ihr in diesem Zusammenhang ein „erstklassiges Netzwerk im Immobilienbereich“, das für die ambitionierten Expansionsziele nur förderlich sein könne.